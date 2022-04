Sformato di maccheroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sformato di maccheroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIMBALLO

Significato/Curiosita : Sformato di maccheroni

Cheese (dall'inglese: maccheroni e formaggio), un piatto formato da maccheroni o, in questo caso cavatappi, con un condimento di formaggio sciolto come...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi timballo (disambigua). il timballo o pasticcio è una specialità culinaria cotta al forno in un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con sformato; maccheroni; Lo è il petrolio trasformato in carburante; Lo sformato della cucina francese; sformato a base di verdure; Compagno di Ulisse non trasformato in maiale; Si sposa con i maccheroni ; maccheroni dal diametro più ampio; Sugo per maccheroni ; Ricco condimento per maccheroni ; Cerca nelle Definizioni