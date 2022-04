Sedile per deputati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sedile per deputati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STALLO

sedile con rotelle usato per imparare a camminare; Il sedile delle aule parlamentari; Un imbarcazione da regata con il sedile scorrevole; sedile morbido; La durata in carica dei deputati ; È meta di deputati ; Nella Repubblica Italiana c è quella dei deputati ; Un appellativo dei deputati ;