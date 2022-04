Lo scherzo del faceto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scherzo del faceto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CELIA

Significato/Curiosita : Lo scherzo del faceto

Cittadina. per esempio una burla del pievano arlotto è un quadro secentesco del volterrano mentre un ritratto del faceto parroco è opera di giovanni da...

Úrsula hilaria celia de la caridad de la santísima trinidad cruz alfonso, conosciuta come celia cruz (l'avana, 21 ottobre 1925 – fort lee, 16 luglio 2003)...

