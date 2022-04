Saltano in assenza di punti di riferimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saltano in assenza di punti di riferimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCHEMI

Significato/Curiosita : Saltano in assenza di punti di riferimento

Indipendente dei caratteri, argomentando che i suoi inventori non saltano da nessuna conoscenza di scrittura ad una sillabica con questi segni eleganti. egli...

Persone. oggi esistono normative al riguardo, per cui strutture con questi schemi risultano illegali in ogni parte del mondo, a tutela sia delle persone che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

