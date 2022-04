Rapace come il disneyano Anacleto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rapace come il disneyano Anacleto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GUFO

Significato/Curiosita : Rapace come il disneyano anacleto

Il gufo comune (asio otus (linnaeus, 1758)) è un uccello rapace facente parte della famiglia degli strigidi. diffuso nel nordamerica, in europa e in asia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con rapace; come; disneyano; anacleto; Andava a caccia con un rapace ; Un rapace ... e uno dei bravi manzoniani; rapace sudamericano; Uccello rapace notturno; come dire ardenti; come il tentativo... ulteriore; Stato che ha come capitale Zagabria; Seria e concreta... come un poligono; Eta __, personaggio disneyano ; Il personaggio disneyano che conduce una fattoria; Il José pappagallo disneyano ; Uno scoiattolo disneyano ; Cartone con Merlino e anacleto : La spada nella __; Cerca nelle Definizioni