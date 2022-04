Quota di utile che spetta a ogni azionista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quota di utile che spetta a ogni azionista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIVIDENDO

Significato/Curiosita : Quota di utile che spetta a ogni azionista

Amministrativi: diritto di intervento in assemblea, diritto di voto in assemblea, diritto di impugnazione delle deliberazioni (spetta agli azionisti che rappresentano...

dividendo – in algebra, il nome di uno dei due operandi della divisione dividendo – in economia, parte di utile che viene consegnato da una società ai... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con quota; utile; spetta; ogni; azionista; quota da pagare; Si quota in Borsa; Titolo di società quota ta; Viaggiare ad alta quota ; Strumento utile al congiungimento di metalli; Un consiglio utile e furbo; Un utile libretto; Un piccolo elettrodomestico utile per fare hamburger o polpette; Insieme di spetta tori in quanto pubblico; Una stella dello spetta colo dal successo breve; Contiene il testo di uno spetta colo teatrale; Aspetta re con affetto: a braccia __; Per ricavare numeri dai sogni : __ napoletana; Mandare via ogni sospetto; Vuole il successo a ogni costo; A Carnevale, ogni __ vale; Holding cinese azionista dell'Inter; Cerca nelle Definizioni