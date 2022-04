Quando il dì e la notte hanno la medesima durata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando il dì e la notte hanno la medesima durata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EQUINOZIO

Significato/Curiosita

Giorni di equinozio la notte e il dì hanno in linea teorica la medesima durata; in realtà, la diffrazione dovuta all'atmosfera terrestre fa sì che il giorno...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima pellicola, vedi equinozio (film). l'equinozio (dal latino aequinoctium, derivato a sua volta dalla locuzione...

