Lo è qualsiasi cavo che porta... corrente - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ELETTRICO

Significato/Curiosita : Lo e qualsiasi cavo che porta... corrente

La corrente elettrica, in fisica ed elettrotecnica, indica lo spostamento complessivo delle cariche elettriche. cioè un qualsiasi moto ordinato definito...

Il basso elettrico (tecnicamente chitarra basso elettrica, o più semplicemente basso) è uno strumento musicale della famiglia dei cordofoni a pizzico amplificato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Il basso elettrico (tecnicamente chitarra basso elettrica, o più semplicemente basso) è uno strumento musicale della famiglia dei cordofoni a pizzico amplificato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022