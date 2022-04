Possono essere a mano o andare in stiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere a mano o andare in stiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BAGAGLI

Significato/Curiosita : Possono essere a mano o andare in stiva

Nella stiva nascosto fra la gente comune offertasi di visitare il continente oscuro, mostrando un'espressione di odio e dolore dopo essere venuto a conoscenza...

Regolare arrivo dei bagagli e la loro consegna sono tra le procedure più soggette a errori e inconvenienti (soprattutto se i bagagli sono privi dell'indicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

