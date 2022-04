Parte dello scheletro della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte dello scheletro della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARPO

Una lista delle ossa dello scheletro umano. un tipico scheletro umano adulto è costituito da 206 ossa. tuttavia, a causa della variabilità anatomica...

il carpo è la parte dello scheletro dell'arto superiore che congiunge il...

