Osso posto al di sotto della mascella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osso posto al di sotto della mascella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANDIBOLA

Significato/Curiosita : Osso posto al di sotto della mascella

Costituiscono la mascella inferiore. in tali animali, tale osso è detto osso dentale, e forma il corpo della superficie esterna della mascella inferiore. inferiormente...

Disambiguazione – se stai cercando la mandibola negli insetti, vedi mandibola (entomologia). la mandibola è un osso dello splancnocranio, impari e mediano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

