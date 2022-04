Modo di intendere la realtà con una locuzione latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modo di intendere la realtà con una locuzione latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FORMA MENTIS

Significato/Curiosita : Modo di intendere la realta con una locuzione latina

la locuzione latina stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus ("la rosa primigenia esiste solo nel nome, possediamo soltanto nudi nomi") è una variazione...

Umberto maria giardini, vedi forma mentis (album). forma mentis è una locuzione latina che significa letteralmente forma/idea/impostazione della mente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

