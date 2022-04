Il maggiore lago d Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il maggiore lago d Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LADOGA

Significato/Curiosita : Il maggiore lago d europa

il lago maggiore o verbano (lagh magior in piemontese e lagh maggior in lombardo) è un lago prealpino di origine fluvioglaciale della regione geografica...

Lago ladoga e al golfo di finlandia. altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file sul lago ladoga (en) lago ladoga, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con maggiore; lago; europa; Tra due anni sono maggiore nni; Arcipelago di isole nel Lago maggiore ; Fu capo di Stato maggiore nell impresa dei Mille; Piccola costellazione adiacente all Orsa maggiore ; lago dell Umbria in provincia di Perugia; Paese africano con la città di lago s; Un lago di Roma detto anche Sabatino; Il lago su cui Christo ci fece camminare; Area abitata dai sami all estremo nord europa ; È a est dell europa ; Piano di aiuto per l europa del dopoguerra; È vasta quasi quanto I europa ;