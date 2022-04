Lunga fila che sí snoda nel deserto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunga fila che sí snoda nel deserto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAROVANA

Significato/Curiosita : Lunga fila che sí snoda nel deserto

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carovana (disambigua). la carovana (in persiano , "karvan") è un convoglio costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con lunga; fila; snoda; deserto; Piccola pagnotta allunga ta; Sughi e salse resi densi tramite lunga ebollizione; Allunga to in avanti; Una lunga trasmissione TV a scopi benefìci; Tale è un tessuto resistente e pieno di fila menti; Foro orlato in cui infila re lacci... o fiori; fila ntropia... degli Scipioni lat; Affila coltelli a domicilio; Si snoda tra la sabbia; Si snoda no nei parchi; Si snoda raccontando; Si snoda per le vie; deserto africano, il più grande dal clima caldo; Dipinse Agar nel deserto ; Le isole del deserto ; Minerale che deve il suo nome a un deserto cileno dove fu scoperto;