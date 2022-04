La lingua di Tacito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lingua di Tacito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LATINO

Significato/Curiosita : La lingua di tacito

Historiae da tacito che descrive in modo annalistico le vicende dell’impero romano dagli ultimi anni del principato di augusto fino alla morte di nerone, raccontando...

latino – antica lingua indoeuropea latino-falisca latino arcaico – forma della lingua latina precedente il latino classico latino classico – latino letterario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con lingua; tacito; Lentiggini in lingua ggio medico; lingua germanica parlata in Veneto e Trentino; Uno studioso della lingua dell antica Roma; Di lingua ggio poco poetico; È tacito in certi contratti; Arte nella lingua di tacito ; In quel luogo per tacito ; lo e te per tacito ; Cerca nelle Definizioni