Lago dell Umbria in provincia di Perugia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago dell Umbria in provincia di Perugia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRASIMENO

Significato/Curiosita : Lago dell umbria in provincia di perugia

Con una superficie di 8.456 km² (dei quali 6.334 nella provincia di perugia e 2.122 nella provincia di terni) ed una popolazione di 859 572 abitanti, è...

Denominazione "trasimeno", rispetto alla quale esistevano almeno tre ipotesi. la più fantasiosa - nota come la leggenda del trasimeno - narra dell'omonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

