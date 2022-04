Il jazzista di Almost blue e My funny Valentine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il jazzista di Almost blue e My funny Valentine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHET BAKER

Supplementare, il brano "my funny valentine". le illustrazioni dell'album sono opere originali dell'artista italiana francesca ballarini. l'edizione europea e americana...

Chesney henry "chet" baker, jr. (yale, 23 dicembre 1929 – amsterdam, 13 maggio 1988) è stato un trombettista e cantante statunitense di musica jazz, noto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

