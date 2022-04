Finlandia in finlandese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finlandia in finlandese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUOMI

Significato/Curiosita : Finlandia in finlandese

Significati, vedi finlandia (disambigua). coordinate: 65°n 27°e / 65°n 27°e65; 27 la finlandia (in finlandese: suomi[·info], in svedese: finland[·info]),...

suomi può essere: suomi m-31 smg, mitragliatrice di produzione finlandese nata nel 1921, fabbricata dal 1931 al 1998. 1656 suomi, asteroide areosecante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

