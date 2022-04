Filato con cui si realizzano maglioni pregiati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Filato con cui si realizzano maglioni pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CACHEMIRE

Significato/Curiosita : Filato con cui si realizzano maglioni pregiati

Indossavano maglioni simili a quelli prodotti nelle isole della manica (jersey o guernsey): sostanzialmente privi di trecce complesse e in filato blu scuro...

Il cashmere (nome inglese) o cachemire (nome francese), in italiano adattato di rado come casimiro, casimira, casimirra , è una pregiata fibra tessile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con filato; realizzano; maglioni; pregiati; Sagomato, profilato ; Si usa infilato ; Il principale strumento affilato dei chirurghi; Che ha la consistenza di un filato ... del baco; Si realizzano intagliando; Si realizzano aggiungendo una voce su un labiale; Si realizzano per le fondamenta; realizzano film; Una caratteristica di certi maglioni ; Fabbriche di maglioni ; Casa di moda italiana famosa per i suoi maglioni ; Nei pullover e nei maglioni ; pregiati crostacei; Campagnolo, detto in modo do spregiati vo; Esporta tappeti pregiati ; Pesci da scatola, pregiati per la ventresca; Cerca nelle Definizioni