Era usato per lavarsi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CATINO

Significato/Curiosita : Era usato per lavarsi

Dall'antichità era usato per lavarsi le ferite e in numerose attività produttive e in vari settori. nelle industrie tessili era usato come fissante per colori...

Significati, vedi catino (disambigua). disambiguazione – "bacile" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bacile (disambigua). il catino o bacino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

