Si dice di persona ferma e decisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di persona ferma e decisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PANZER

Significato/Curiosita : Si dice di persona ferma e decisa

e mostra rancore nei confronti di batta malagna, persona avida, la vedova pescatore, persona gelida, terenzio papiano, sembra voglia approfittarsi di...

Vari sottomodelli: panzer i panzer ii panzer iii panzer iv panzer v panther panzer vi tiger i panzer vi tiger ii panzer viii maus panzer iii al fronte in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con dice; persona; ferma; decisa; Si dice di matrimonio organizzato dalle famiglie; Si dice che il tabagista accanito fumi come loro; Si dice di autore che produce molte opere; Si dice di chi viaggia spesso per tutto il globo; Fu impersona ta al cinema da Romy Schneider; persona abile nel parlare in pubblico; Si usa per appuntare riflessioni persona li; Come una persona simpatica e alla mano; Lo è un afferma zione incisiva... come una pietra; Attento studio di ciò che si afferma in tribunale; Fa numerose ferma te; Un afferma zione illogica; decisa mente; decisa dal destino; Come un affermazione decisa e tagliente fra; Una decisa risposta; Cerca nelle Definizioni