Con carta e sasso in un gioco fatto con le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con carta e sasso in un gioco fatto con le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORBICE

Significato/Curiosita : Con carta e sasso in un gioco fatto con le mani

(disambigua). con il termine origami si intende l'arte di piegare la carta ( ori-gami, dal giapponese, oru piegare e kami carta) e, sostantivato,...

Citazioni da edward mani di forbice wikimedia commons contiene immagini o altri file su edward mani di forbice (en) edward mani di forbice, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con carta; sasso; gioco; fatto; mani; La carta sottile... ballerina; Rivale siciliana dell antica carta gine; Quelle puniche furono fra Roma e carta gine; Abbondante quantità di carta ; In un gioco con carta e sasso ; Unità di misura anglosasso ne; Vibra nel sasso fono; Il gioco di mani con forbici, sasso e carta; Dal 2002, gioco TV Rai con la Ghigliottina: L __; gioco di carte a punti con tris e scale; gioco di carte... da ladri; Sconfitto nel gioco o fallito nella vita; Cogliere sul fatto ; fatto di rame; Rilassato in fatto di morale; Giaciglio nelle stalle fatto da materiali misti; Oggi... dopodomani ; Il popolo delle nebbie nel mito germani co; Nella fantascienza, sono umani in trasformazione; Arrampicata a mani nude: free __ ing; Cerca nelle Definizioni