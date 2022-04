Città lombarda con una famosa villa reale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città lombarda con una famosa villa reale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MONZA

Significato/Curiosita : Citta lombarda con una famosa villa reale

La villa reale di monza è un palazzo in stile neoclassico realizzato a monza dagli asburgo - quale residenza privata - durante la dominazione austriaca...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi monza (disambigua). monza (afi: /'mona/; monscia in dialetto monzese, ['mua]) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

