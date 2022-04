La cantante che ha lanciato Per tutta la vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cantante che ha lanciato Per tutta la vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOEMI

Significato/Curiosita : La cantante che ha lanciato per tutta la vita

per tutta la vita è il terzo singolo della cantante noemi, nonché il brano presentato alla 60ª edizione di sanremo nella sezione "artisti", dove si classifica...

noemi, pseudonimo di veronica scopelliti (roma, 25 gennaio 1982), è una cantante italiana. dopo diverse esperienze musicali, è divenuta nota nel 2009... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

