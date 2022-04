Ha bacche dal sapore aspro, simili ai mirtilli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha bacche dal sapore aspro, simili ai mirtilli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARONIA

Significato/Curiosita : Ha bacche dal sapore aspro, simili ai mirtilli

Comprende circa 9 specie. le specie più diffuse sono l'aronia arbutifolia e l'aronia melanocarpa (detta aronia nera). si tratta di cespugli o arbusti. è notevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con bacche; sapore; aspro; simili; mirtilli; Dare ordini a bacche tta; Vende bacche tte magiche a Harry Potter; Arbusti con le cui bacche si aromatizza un liquore; Producono bacche aromatiche; Sciroppo bianco molto dolce al sapore di mandorla; Il senso del sapore ; Con i suoi semi si dà sapore a salsiccia e taralli; Scialbe, prive di sapore ; aspro come il fumo; Ciliegie di sapore aspro ; Scrisse Gente in aspro monte; Pungente, aspro ; Calice di vino Chardonnay o simili ; Sauri verde smeraldo, simili a grosse lucertole; Fiori rosa, bianchi o rossi simili ai rododendri; Sono simili alle aragoste; Fragole, more, mirtilli lo sono di bosco; Un... po' di mirtilli ; È contenuta nei mirtilli e fa bene agli occhi; Un... po di mirtilli ; Cerca nelle Definizioni