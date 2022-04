Antica nave leggera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica nave leggera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIREME

Significato/Curiosita : Antica nave leggera

O per fini bellici marittimi. nell'antico linguaggio della marineria, all'epoca della propulsione a vela, la nave era un veliero con tre alberi a vele...

Secolo a.c., la bireme fu utilizzata come unità militare fino alla fine dell'età romana e nel corso della prima età bizantina; dalla bireme evolvettero poi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con antica; nave; leggera; Rivale siciliana dell antica Cartagine; Attore di commedie nell antica Roma; Uno studioso della lingua dell antica Roma; Misteriose giovani profetesse dell antica Grecia; nave a vela simile al galeone; Contiene i viveri per un lungo viaggio in nave ; Deposito sulla nave ; L equipaggio della nave pirata; leggera giacca indossata sui vestiti; Un popolare Bobby della musica leggera ; Una leggera carrozza in voga nell 800; leggera imbarcazione; Cerca nelle Definizioni