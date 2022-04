Annusare per i cani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Annusare per i cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIUTARE

Significato/Curiosita : Annusare per i cani

Bisogno di scoprire posti diversi in modo da potersi sfogare e di poter annusare le tracce in modo da affinare il suo ottimo olfatto. ^ cane da pastore...

Che venisse tagliato il naso a chiunque fosse stato visto nell'atto di fiutare tabacco. nonostante tutto, il re di francia luigi xiii era un assiduo utilizzatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

