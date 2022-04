Altro nome del sorgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome del sorgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MELIGA

Disambiguazione – "sorgo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sorgo (disambigua). il sorgo (sorghum vulgare pers, sin. sorghum bicolor...

Granone, grano siciliano, grano d'india, granoturco, granturco, melica, meliga e pollanca, alcuni derivati da dialetti locali o lingue minoritarie. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

