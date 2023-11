La definizione e la soluzione di: Zona delle gambe dove può arrivare... il latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GINOCCHIA

Significato/Curiosita : Zona delle gambe dove puo arrivare... il latte

Possiedono mammelle organizzate, ma il latte, proveniente da ghiandole tubolari, viene sorbito dai cuccioli nella zona cutanea sovrastante lo sbocco dei... Possiedono mammelle organizzate, ma, proveniente da ghiandole tubolari, viene sorbito dai cuccioli nellacutanea sovrastante lo sbocco dei... Il ginocchio è un'articolazione che unisce la coscia e la gamba, le quali, insieme al piede, compongono l'arto inferiore. Il ginocchio è composto in realtà da due articolazioni: una tra femore e tibia, e l'altra tra femore e rotula. L'incavo posteriore è chiamato cavità poplitea. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Zona delle gambe dove può arrivare... il latte : zona; gambe; dove; arrivare; latte; Si trova nella zona posteriore del cranio; zona centrale della cucina; Una zona dell Italia spesso citata dal meteo; Una zona della Francia percorsa dalla Loira; La zona con Vernazza e Manarola; zona isolata; Cani con le gambe corte; Fanno gambe di legno; Lo sono braccia e gambe ; Se ha tre gambe non balla; La lettera con due gambe ; Proteggono le gambe dei calciatori; dove regna certamente qualcosa non va; C è dove e è folla; dove si ha l abito; dove ti trovi anatra; La Susanna che ha scritto Va dove ti porta il cuore; L abitazione di proprietà dove si risiede; Riuscire ad arrivare ; arrivare dopo l ora fissata; arrivare di Sorpresa; Vi si può arrivare in traghetto da Genova o Savona; arrivare in centro; Il suo grado di gravità può arrivare fino al 4; latte coagulato di sapore acidulo; Si può chiedere al latte ; latte coagulato dal sapore acidulo; Prodotti derivati dal latte ; Forniscono latte per la mozzarella; Gemelle di latte ;

Cerca altre Definizioni