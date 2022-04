Voglia di bere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Voglia di bere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SETE

Significato/Curiosita : Voglia di bere

Mancanza di rispetto, per formare delle squadre o per semplice voglia di bere. in un turno il re potrebbe perfino bere tutto ciò che fa parte di quel turno...

sète (afi: [st], in occitano seta) è un comune francese di 43 139 abitanti del dipartimento dell'hérault, in occitania. la grafia attuale del nome è del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con voglia; bere; Convoglia re, costringere in un alveo; Svoglia to, fannullone; Non si trova un cane che la voglia ; Convoglia l acqua piovana dal tetto ai pluviali; Tubicino per bere da un bicchiere o bottiglia; Un locale in cui bere weiss, lager e stout; Molti non amano bere quella del rubinetto; Antiche donne romane, sposate e libere ; Cerca nelle Definizioni