Vivono lungo le coste delle regioni temperate e tropicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono lungo le coste delle regioni temperate e tropicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PELLICANI

Significato/Curiosita : Vivono lungo le coste delle regioni temperate e tropicali

Come in mauritania, somalia e namibia. lungo le coste del golfo di guinea e del mozambico si sviluppano paludi e acquitrini, e banchi sabbiosi rendono difficoltosa...

Disambiguazione – "pellicani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pellicani (disambigua). pelecanus linnaeus, 1758 è un genere di uccelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

