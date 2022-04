Vicolo cieco in senso figurato fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vicolo cieco in senso figurato fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMPASSE

impasse cottin è un dipinto (73x53,9 cm) realizzato nel 1913 dal pittore maurice utrillo. è conservato nel centre pompidou di parigi. centre georges pompidou... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con vicolo; cieco; senso; figurato; Antico vicolo romano; In fondo al vicolo ; Come il vicolo privo di sbocchi; Cul-de- __= vicolo cieco; La fonte presso la quale Gesù guarì il cieco nato; Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco ; È cieco come l amore; L intestino fra il cieco e il retto; Il suo senso ... fa ridere; Un consenso ... sollecitato; Afferrare con il sesto senso ; La qualità di chi agisce con buonsenso ; Bambino raffigurato spesso nudo; In senso figurato , un uomo alto e snello; La vuotezza spesso usata in senso figurato ; Il santo raffigurato con le pietre su un libro;