Di vetro ricoperto da vapore - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : APPANNATO

Significato/Curiosita : Di vetro ricoperto da vapore

Pressione di vapore saturo, si riuscivano ad ottenere pressioni dell'ordine di 10-4 mmhg. come accennato, le pompe sono caratterizzate da: portata q...

"nebbia", ma non è chiaro se per definire l'aspetto dell'acino, scuro, ma appannato (annebbiato) da abbondante pruina, oppure se dovuto alla maturazione molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con vetro; ricoperto; vapore; Teglia di vetro o ceramica adatta al forno; Ha la schiena di vetro ; Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottile; Vaso sferico in vetro trasparente per pesci; Un dolce ricoperto di zucchero caramellato; ricoperto di sudore; ricoperto di vello; Sottile anello ricoperto da una fila di brillanti; Battello a vapore ; Nell atmosfera è invisibile e inodore: vapore __; Il James che perfezionò la macchina a vapore ; vapore disperso nell aria; Cerca nelle Definizioni