Ventre gonfio per una gravidanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ventre gonfio per una gravidanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANCIONE

Significato/Curiosita : Ventre gonfio per una gravidanza

Voce principale: gravidanza. il primo trimestre di gravidanza è, negli esseri umani, il periodo che si estende dall'ultima mestruazione alla dodicesima...

Restare, il mago pancione viene risucchiato nel suo mondo e costretto a dire addio ai suoi amici. la formula magica usata dal mago pancione è "auli aule tulilem... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con ventre; gonfio; gravidanza; Aveva nel ventre guerrieri greci; Ha il dorso verdastro e il ventre argenteo; Lesioni che sulla pelle del ventre possono manitestarsi dopo una gravidanza; Il profeta che dimorò tre giorni nel ventre di una balena; Quella alimentare causa prurito, gonfio re e nausea; gonfio al centro; gonfio re sieroso; gonfio ...proprio nel mezzo; Lo è un parto al settimo mese di gravidanza ; Lesioni che sulla pelle del ventre possono manitestarsi dopo una gravidanza ; Si dice di donna... durante la gravidanza ; Quella di datazione è la prima in gravidanza ; Cerca nelle Definizioni