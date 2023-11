La definizione e la soluzione di: Un vento... tipico di Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRECALE

Significato/Curiosita : Un vento... tipico di atene

– se stai cercando altri significati, vedi vento (disambigua). in meteorologia il vento è il movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area con... – se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). in meteorologia ilè il movimentouna massa d'aria atmosferica da un'area con... Il grecale o greco è un vento mediterraneo che soffia da nord-est. Tale direzione è indicata simbolicamente nella cosiddetta rosa dei venti. Soffia con particolare frequenza soprattutto sulle regioni del Mediterraneo centrale e su quelle adriatiche. Il vento è così denominato perché dall'isola di Zante, punto di riferimento della rosa dei venti, soffia da nord-est in corrispondenza, appunto, della Grecia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un vento... tipico di Atene : vento; tipico; atene; Negli aeroporti c è quella a vento ; Li alimenta il vento ; vento che cambia direzione a ogni semestre; Si alza solo quando c è vento ; La Grazia di Canne al vento ; Una piccola vela impiegata in caso di forte vento ; Salume tipico dell Emilia-Romagna e della Lombardia; tipico fiume del Sahara; tipico strumento irlandese; Un tipico strumento musicale irlandese; Biscotto a ciambella tipico del Meridione; Un vitigno tipico dell Oltrepò pavese; Mitico re di atene ; Città greca che fu a lungo rivale di atene ; Oppose per quasi 30 anni atene e Sparta; Gli oligarchi che governarono atene nel V secolo a C; Sorge ad atene ; Ad atene si dice efharistò;

Cerca altre Definizioni