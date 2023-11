La definizione e la soluzione di: Vende la carne per mestiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MACELLAIO

Significato/Curiosita : Vende la carne per mestiere

Romanesco (ma diffusa anche in area umbra e toscana) per indicare una persona che vende il proprio corpo o la propria dignità in cambio di denaro (in questo... Il macellaio è un film del 1998 diretto da Aurelio Grimaldi, con protagonista Alba Parietti, ispirato al romanzo Le Boucher di Alina Reyes.

