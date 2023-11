Vecchio, sia d età che di mentalità

Gilded age, "dorata") e il messico (il "porfiriato"); in italia coincise,fatto, prima conumbertina (1878-1900) e poi congiolittiana...

Sistema antiquato (Old-fashioned), pubblicato anche come Sull'orlo del buco nero, è un racconto di fantascienza dello scrittore Isaac Asimov. Fu pubblicata per la prima volta nel febbraio 1976 su Bell Telephone Magazine e compare nella raccolta Antologia del bicentenario (The Bicentennial Man and Other Stories, 1976) e in Tutti i racconti. Volume secondo (The Complete Stories Volume 2, 1992).