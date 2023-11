La definizione e la soluzione di: La Valeria Bruni protagonista de La pazza gioia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TEDESCHI

Significato/Curiosita : La valeria bruni protagonista de la pazza gioia

la pazza gioia è un film del 2016 diretto da paolo virzì, con protagoniste valeria bruni tedeschi e micaela ramazzotti. il film è stato presentato nella... è un film del 2016 diretto da paolo virzì, contedeschi e micaela ramazzotti. il film è stato presentato nella... I tedeschi (Deutsche in lingua tedesca standard) sono un gruppo etnico localizzato prevalentemente in Germania. Degli oltre 150 milioni di persone che al mondo parlano tedesco, circa 83 milioni sono di nazionalità tedesca, insieme ad altri quasi 10 milioni di austriaci. Possono essere considerati tedeschi, oltre agli abitanti dell'attuale Stato tedesco (che comprende solo una parte della Germania storico-culturale), anche gli austriaci, gli svizzeri germanofoni, i lussemburghesi, i liechtensteiniani, gli alsaziani, un ridotto numero di belgi (comunità germanofona del Belgio) e di danesi, la maggior parte degli altoatesini e alcuni milioni di immigrati e loro discendenti, che, pur non essendo di madrelingua tedesca, hanno accettato forme di vita e di cultura legate al mondo germanico. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

