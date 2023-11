La definizione e la soluzione di: Si usa per educare i bimbi a togliere il pannolino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VASINO

Altre risposte alla domanda : Si usa per educare i bimbi a togliere il pannolino : educare; bimbi; togliere; pannolino; Rigidi nell educare ; Plasmare, educare ; Severe nell educare ; Molto severo nell educare ; Si raccontano ai bimbi ; Portava i bimbi a spasso; Mette al mondo molti bimbi ; L età dei bimbi dell asilo; bimbi ormai cresciuti; È frequentato da bimbi dai 3 mesi ai 3 anni; Si possono togliere con la trielina; togliere la parte superflua; Si usa per togliere piccole asperità; togliere l imbastitura; togliere l intonaco; Solvente per togliere lo smalto;

Cerca altre Definizioni