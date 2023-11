La definizione e la soluzione di: Unità di proprietà di un condominio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MILLESIMO

Altre risposte alla domanda : Unità di proprietà di un condominio : unità; proprietà; condominio; unità di misura impiegata in informatica; unità di misura aeronautica; L unità di peso per la mortadella; Una unità dell esercito composta da più divisioni; L unità di illuminamento; unità di misura della intensità sonora; proprietà campestri; L abitazione di proprietà dove si risiede; Ricevono da un giudice la proprietà di un bene; proprietà personali; Estesa proprietà terriera grande fondo agricolo; Modeste proprietà terriere; Grande condominio ; Finisce sempre a botte ma non è la riunione di condominio del ragionier Fantozzi; Vivono in un condominio ; Dirige un condominio ; Riunione di condominio o sindacale;

