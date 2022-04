Unire dei fogli forandoli a un estremità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unire dei fogli forandoli a un estremità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPILLARE

Significato/Curiosita : Unire dei fogli forandoli a un estremita

Disambiguazione – se stai cercando lo strumento per spillare la birra, vedi spillatore per birra. la spillatrice, chiamata anche zanchettatrice, cucitrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

