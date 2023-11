La definizione e la soluzione di: Unione fisica di due piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INNESTO

Significato/Curiosita : Unione fisica di due piante

Trovano sulla superficie terrestre. infatti tutti gli uomini, gli animali, le piante e gli oggetti sulla terra sono sottoposti a questa accelerazione. per questo... L'innesto è una pratica agronomica per la moltiplicazione agamica delle piante realizzata con la fusione anatomo-fisiologica di due individui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Unione fisica di due piante : unione; fisica; piante; L unione economica che comprende Russia e Armenia; unione Bancaria; Intima unione tra le parti; Compagno in un unione commerciale; unione connessione; La politica dell unione degli stati del vicino Oriente; In fisica è il vettore simbolico; Sofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelle; Buona forma fisica ; Energia fisica ; Un difetto di costituzione fisica ; Lo studia la fisica nucleare; piante molto note a chi crea rebus; piante delle Malvacee; piante fiorifere ornamentali; Sono fonti di piante ; Fornire acqua alla terra in modo che le colture e le piante crescano; Tutte le piante lo contengono;

Cerca altre Definizioni