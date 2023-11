La definizione e la soluzione di: Una stella dello spettacolo dal successo breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : METEORA

Significato/Curiosita : Una stella dello spettacolo dal successo breve

Occasioni grazie al successo ottenuto. lo spettacolo è stato trasmesso anche in tv su rai uno il 21 agosto 2015 con ottimi ascolti. dal 2016 al 2017 fa parte... Occasioni grazie alottenuto. loè stato trasmesso anche in tv su rai uno il 21 agosto 2015 con ottimi ascolti.2016 al 2017 fa parte... Meteora (in lingua greca: eta, pronunciato [mto], letteralmente "in mezzo all'aria" dal greco µet, metá, "in mezzo a" e e, aeíro, aria, "sospeso in aria" o "in alto nei cieli") è una famosa località ubicata nel nord della Grecia, al bordo nord occidentale della pianura della Tessaglia, nei pressi della cittadina di Kalambaka. Si tratta di un importante centro della Chiesa ortodossa, secondo per importanza solo al monte Athos, nonché di una rinomata meta turistica, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988. Dei ventiquattro monasteri edificati con enormi sacrifici in cima a spettacolari falesie di arenaria, attualmente solo sei sono ancora abitati, in parte recuperati dopo anni di abbandono. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

