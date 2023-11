La definizione e la soluzione di: Una protesi da tenere in bocca, fissa o mobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DENTIERA

Significato/Curiosita : Una protesi da tenere in bocca fissa o mobile

Nell'osso sono definiti protesi su impianti. sono definite protesi fissa anche le faccette, che consistono in gusci di ceramica da applicare sui denti anteriori... Una protesi dentaria è un manufatto, realizzato da un odontotecnico abilitato, sotto la guida di un odontoiatra, utilizzata per aggiustare la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 11 novembre 2023

