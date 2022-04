Lo è una luce tenue e delicata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una luce tenue e delicata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOFFUSA

Significato/Curiosita : Lo e una luce tenue e delicata

Più tenue e delicato, era maggiormente indicato per le femmine, mentre il rosa, colore forte e acceso, era più adatto ai maschi. al contrario, per una mera...

Lazzarini, sviluppò uno stile fluido con colori delicati e luminosità soffusa. ha lasciato opere in varie chiese di venezia e del bergamasco. tra il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 aprile 2022

Altre definizioni con luce; tenue; delicata; Sauri verde smeraldo, simili a grosse luce rtole; L olio di questo cetaceo era bruciato per far luce ; Riluce nti, splendenti; Che emana molta luce ; D un tenue color rosa; Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco; Un infiammazione nell intestino tenue ; Si definisce così un vino dal tenue sapore dolce; Anziano, ma detto in maniera meno delicata ; Situazione particolare o delicata ; Deporre delicata mente a terra; Dolce, delicata ;