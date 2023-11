La definizione e la soluzione di: Una commedia di Pirandello: __ a suo modo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIASCUNO

Significato/Curiosita : Una commedia di pirandello: a suo modo

Ciascuno a suo modo è una commedia scritta da luigi pirandello nel 1924. l'opera fa parte della cosiddetta trilogia del teatro nel teatro, preceduta da... Ciascunoscritta da luiginel 1924. l'opera fa parte della cosiddetta trilogia del teatro nel teatro, preceduta da... A ciascuno il suo è un romanzo giallo di Leonardo Sciascia pubblicato per la prima volta nel 1966 dalla casa editrice Einaudi. È il secondo romanzo poliziesco di Sciascia ed è ispirato all'assassinio del commissario di pubblica sicurezza di Agrigento Cataldo Tandoy (1960). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

