La definizione e la soluzione di: Ha una bocca e brontola per la fame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STOMACO

Significato/Curiosita : Ha una bocca e brontola per la fame

Inizialmente brontolo che teme che la regina scopra che biancaneve è in casa loro e quindi si vendichi. biancaneve tiene in ordine la casa per i nani mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

