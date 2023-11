La definizione e la soluzione di: Un umiltà che può essere anche falsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MODESTIA

Significato/Curiosita : Un umilta che puo essere anche falsa

Disponibilità a essere per l’altro. "umiltà" è la virtù cui deve tendere l'orgoglioso, uscendo dalla prigione dell'aspettarsi sempre un ritorno per le... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

