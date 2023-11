Turistica regione polacca ricca di laghi

Polonia culturacucinadistretti della polonia economia della polonia geografia della polonia linguapolitica della polonia...

La Masuria (in polacco Mazury, in tedesco Masuren) è una regione etnografico-geografica della Polonia nord-orientale. Amministrativamente si trova nel Voivodato di Varmia-Masuria. Il capoluogo della regione è Elk. Masuria sono molto noti per la significativa presenza di laghi di origine glaciale (circa 2000) e fiumi; anche per la significativa presenza di vegetazione autoctona che copre circa il 30% del territorio.