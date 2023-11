La definizione e la soluzione di: Tubicino per bere da un bicchiere o bottiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANNUCCIA

Significato/Curiosita : Tubicino per bere da un bicchiere o bottiglia

La cannuccia è uno strumento usato per bere. È un tubicino che permette di sorbire le bevande senza mettere le labbra a contatto con il contenitore. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

